Житель Пензы вступился за жену и лишился глаза

15.09.2020 | 13:01

В Пензе вынесли приговор уже судимому местному жителю, который 9 января 2020 года вышел из мест лишения свободы. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Со слов потерпевшего, 22 апреля, когда он ушел на работу, ему позвонила жена. Она рассказала, что поругалась с пьяным знакомым, который нецензурно оскорблял ее и грозился избить.

24-го числа возмущенный супруг пошел к обидчику, чтобы разобраться.

«Между ними возникла ссора, в ходе которой он (гость. - Прим. ред.) первым нанес удар. После этого подсудимый нанес ему со всего размаху удар кулаком правой руки в левый глаз, отчего потерпевший испытал сильную физическую боль и у него «вылетел» глаз, и он упал», - передала слова горожанина пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Служители Фемиды изложили также версию второй стороны. 24 апреля повздоривший с женщиной пензенец спал и проснулся от громкого стука в дверь.

«Он подошел к двери, открыл ее, и в дом вошел потерпевший, который без разговоров сразу нанес ему удар кулаком в нос. Он в ответ нанес тому кулаком удар в область лица. В. (гость. - Прим. ред.) упал, у него пошла кровь, и тот стал говорить, что он ему выбил глаз», - пояснили в пресс-службе.

Обидчик признал свою вину лишь частично, подчеркнув, что умысла причинять вред у него не было.

В итоге суд приговорил жителя Пензы к четырем годам колонии особого режима. Также с него взыскали 250 000 рублей в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда и 15 131 рубль - в счет возмещения материального ущерба.

5 января в поселке Иванырсинский Лесозавод Лунинского района одна женщина выбила глаз другой во время ссоры. Несдержанной гражданке назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.