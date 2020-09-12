Вместо приобретения новых знаний пензячка лишилась денег

12.09.2020 | 18:30

Одна хотела заниматься дополнительно, другая посоветовала нужного человека, который обещал посодействовать в предоставлении репетиторских услуг. А третий взял деньги, и на этом история обучения закончилась. Заниматься дополнительно пришлось сотрудникам правоохранительных органов.

«В ходе проведенных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался уроженец Пензенской области, в настоящее время проживающий на территории Краснодарского края», - сообщила дознаватель ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Оксана Хугаева.

В результате действий злоумышленника пензячка лишилась 34 тысяч рублей. Несостоявшемуся репетитору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.