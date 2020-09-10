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Криминал

В Пензе задержали «ремонтников», обманувших 40 пенсионеров

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В Пензе возбудили уголовное дело в отношении пяти мужчин в возрасте от 23 до 47 лет. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Их жертвами стали пожилые жители областного центра.

Правоохранители установили, что злоумышленники с марта 2018 года по август 2020-го приходили в квартиры пенсионеров под предлогом проверки окон. Итоги «осмотра» всегда были неутешительны для хозяев жилища: выяснялось, что стеклопакеты требуют ремонта.

«Для устранения неисправностей они путем обмана похищали денежные средства доверчивых стариков. Всего за указанный период от действий мошенников пострадало 40 граждан, у которых похищено не менее 1,3 млн рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Подозреваемых задержали 8 сентября. Следователи выясняют все обстоятельства совершенных преступлений, а также устанавливают всех соучастников.

«Ход расследования находится на контроле прокуратуры области», - добавила Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Уважаемые авторы! Прокуратура уже лет двенадцать уголовные дела не возбуждает с тех пор, как от них Следственный комитет отделился! Дела возбуждают полиция, Следственный комитет и другие компетентные органы. Уточните, кто из них на самом деле дело возбудил? И кто задерживал? Неужели сами прокуроры? Вы можете себе представить прокурора, который кого-то задерживает?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

прокуратура возбудила уголовное дело
разве теперь прокуратура возбуждает уголовные дела?

Гость||

фото опубликуйте!

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