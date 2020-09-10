В Пензе задержали «ремонтников», обманувших 40 пенсионеров

10.09.2020 | 17:10

В Пензе возбудили уголовное дело в отношении пяти мужчин в возрасте от 23 до 47 лет. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Их жертвами стали пожилые жители областного центра.

Правоохранители установили, что злоумышленники с марта 2018 года по август 2020-го приходили в квартиры пенсионеров под предлогом проверки окон. Итоги «осмотра» всегда были неутешительны для хозяев жилища: выяснялось, что стеклопакеты требуют ремонта.

«Для устранения неисправностей они путем обмана похищали денежные средства доверчивых стариков. Всего за указанный период от действий мошенников пострадало 40 граждан, у которых похищено не менее 1,3 млн рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Подозреваемых задержали 8 сентября. Следователи выясняют все обстоятельства совершенных преступлений, а также устанавливают всех соучастников.

«Ход расследования находится на контроле прокуратуры области», - добавила Светлана Артамонова.