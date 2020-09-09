В Пензе предпринимателя подозревают в неуплате 3,2 млн рублей

09.09.2020 | 09:19

В Пензе на индивидуального предпринимателя завели уголовное дело за уклонение от уплаты единого налога, взимаемого по упрощенной системе, и страховых взносов в крупном размере.

Следствие установило, что с января 2017 года по декабрь 2018-го, то есть в течение двух лет, бизнесмен вообще не подавал в налоговый орган декларации и расчеты.

В итоге общая сумма задолженности превысила 3,2 млн рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы. Принимаются меры, направленные на погашение подозреваемым задолженности. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.