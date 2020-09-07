У жителя Пензенской области нашли почти два килограмма марихуаны

07.09.2020 | 19:07

Такой богатый урожай сотрудники правоохранительных органов на территории Пензенской области не собирали давно. Почти два килограмма марихуаны полицейские изъяли при обыске у жителя региона.

«Со слов задержанного, данный наркотик он собрал на территории Городищенского района. Собрал для личного потребления и хранил на территории своего домовладения. Совместно с ним проживали его 16-летняя дочь и супруга», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Однако это не мешало ему задурманивать свой мозг запрещенными веществами прямо на территории домовладения. По факту хранения марихуаны, вес которой составил 1 килограмм 900 граммов, возбуждено уголовное дело, а подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

«Уважаемые жители Пензенской области, если вам известны сведения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, просим вас незамедлительно сообщать их на телефон горячей линии УМВД России по Пензенской области 59-10-10», - отметил Алексей Власов.