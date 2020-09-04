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Криминал

В церкви Вадинска у священника отобрали телефон

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В Вадинском районе священнослужитель стал жертвой грабежа. В преступлении обвиняют 40-летнего жителя Самарской области.

Он приехал в Вадинск в один из дней августа и посетил церковь Архангела Михаила. Там самарец заметил священника, у которого в руках был сотовый. Гость региона быстро сориентировался, выхватил телефон и убежал.

Причиненный ущерб оценили в 19 000 рублей, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Грабителя вскоре нашли. Правоохранители задержали его в Нижнем Ломове, у родственников. Очевидцы преступления опознали злоумышленника. От телефона тот успел избавиться.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело, расследование которого находится на контроле у районной прокуратуры.

Грабителю грозит до 4 лет лишения свободы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

На всё воля божья

Гость||

Бох дал бох взял.

Гость||

ЗАЧЕМ БАТЮШКЕ В ЦЕРКВИ ТЕЛЕФОН? БОГ НЕ ИЛОН МАСК. ЧИСТОЙ ДУШОЙ И ПОМЫСЛАМИ РАЗГОВАРИВАЮТ С БОГОМ

Гость||

Откуда у попа тел.за 19 рублей?намолил?

Гость||

По цитатам из сборника еврейских сказок,поп должен простить вора.так православненько будет.

Гость||

А зачем попу светский суд?

Жрец не верит в божью кару? Какой же он тогда жрец?

Гость||

Зачем поп обратился в полицию?ониж отделены от государства.по ангелу хранителю вычислил бы и покарал.

Гость||

Полиция и суд выставит счёт секте за услуги?

Жрецы налогов не платят. Всё бюджетные услуги должны оплачивать отдельно

Имя: Гость
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