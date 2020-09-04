В церкви Вадинска у священника отобрали телефон

04.09.2020 | 09:30

В Вадинском районе священнослужитель стал жертвой грабежа. В преступлении обвиняют 40-летнего жителя Самарской области.

Он приехал в Вадинск в один из дней августа и посетил церковь Архангела Михаила. Там самарец заметил священника, у которого в руках был сотовый. Гость региона быстро сориентировался, выхватил телефон и убежал.

Причиненный ущерб оценили в 19 000 рублей, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Грабителя вскоре нашли. Правоохранители задержали его в Нижнем Ломове, у родственников. Очевидцы преступления опознали злоумышленника. От телефона тот успел избавиться.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело, расследование которого находится на контроле у районной прокуратуры.

Грабителю грозит до 4 лет лишения свободы.