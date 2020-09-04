Пожилая пензячка спаслась от агрессивного сына у соседки

04.09.2020 | 10:10

В Пензе сын угрожал пенсионерке ножом, требуя от нее крупную сумму. Испуганная горожанка вызвала правоохранителей.

Инцидент произошел в среду, 2 сентября, около 21:00 на улице Кижеватова. 50-летнему пензенцу понадобилось более 100 000 рублей. Деньги он потребовал у пожилой матери, а на ее отказ отреагировал агрессивно.

Женщине удалось спрятаться у соседки. Именно там и застали ее прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии. Выслушав объяснения пензячки, стражи правопорядка направились в квартиру, где живет семья, но злоумышленника там не оказалось.

Росгвардейцы приступили к осмотру территории, прилегающей к дому.

«Через четыре минуты стражи правопорядка задержали подходившего под описание мужчину, который позже был опознан заявительницей», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Агрессора передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.