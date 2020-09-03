Пензячка выдумала смерть отца, чтобы получить деньги от начальника

03.09.2020 | 09:28

34-летнюю жительницу областного центра обвинили в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Женщина ввела в заблуждение коллег и руководителя, чтобы получить крупную сумму.

Как установили следствие и суд, в июле 2017 года пензячка сообщила сотрудникам о том, что у нее скончался отец. Она обратилась к директору фирмы с просьбой одолжить ей на полгода 175 000 рублей, поскольку ее материальное положение оставляло желать лучшего.

Начальник посочувствовал женщине и дал ей деньги. Пензячка не торопилась возвращать долг, а через несколько месяцев вообще пропала, перестав выходить на работу.

«Руководитель отправился к месту ее проживания, где со слов супруга узнал, что его тесть жив, а сама злоумышленница работает уже в другом месте», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На заседании женщина не признала свою вину, заявив, что бывший начальник ее оговаривает из-за того, что она прекратила работать в фирме.

Однако показания коллег пензячки опровергли это. Они рассказали служителям Фемиды, что женщина в подробностях описывала им внезапную смерть своего отца, проживающего в Земетчинском районе, его похороны и поминки, на которые пришла вся деревня, и большие затраты на эти мероприятия.

Коллеги безвозмездно собрали ей деньги. В сборе участвовали даже сотрудники других отделов фирмы. Некоторые были свидетелями того, как директор давал женщине в долг.

Пензячку признали виновной. Суд учел наличие у горожанки двух маленьких детей и назначил ей 340 часов обязательных работ. Пока приговор не вступил в законную силу.

«Вопрос о взыскании ущерба, по словам потерпевшего, будет решаться им в порядке гражданского судопроизводства», - добавила Светлана Артамонова.