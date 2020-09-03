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Криминал

Мать-кукушка отправится из Наровчата в колонию-поселение

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33-летняя жительница Наровчата, пренебрегающая материнством, в очередной раз оказалась на скамье подсудимых.

В апреле за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери женщину приговорили к 200 часам обязательных работ. В июле она совершила еще одно правонарушение, и суд лишил ее родительских прав на девочку.

Но и это решение служителей Фемиды не образумило сельчанку. Нерадивая мать не только не исправилась, но и не сочла нужным отбыть наказание.

«Она неоднократно без уважительных причин не выходила на работу, в связи в чем был инициирован вопрос о замене назначенных ей обязательных работ лишением свободы», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге районный суд постановил неотбытую часть наказания (88 часов обязательных работ) заменить на 11 дней лишения свободы в колонии-поселении.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

"Мать-кукушка" можно было написать просто "женщина". Возбуждаете ненависть одного человека к другому. Поэтому так и живем, что никто никого не любит и не уважает.

Гость||

Мать в колонию, кукушка в поселение - так бы сразу и написали.

Гость||

Мать кукушка и отец дятел

Гость||

А служителей ф. ПОЙМАЛИ С 1.5 МЛН. РУБЛИКОВ!

Гость||

ОНИ КУКУНЫ! ВСЕ В ДОМ И ВЕРШАТ

Имя: Гость
Комментарий:

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