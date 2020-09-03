Мать-кукушка отправится из Наровчата в колонию-поселение

33-летняя жительница Наровчата, пренебрегающая материнством, в очередной раз оказалась на скамье подсудимых.
В апреле за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери женщину приговорили к 200 часам обязательных работ. В июле она совершила еще одно правонарушение, и суд лишил ее родительских прав на девочку.
Но и это решение служителей Фемиды не образумило сельчанку. Нерадивая мать не только не исправилась, но и не сочла нужным отбыть наказание.
«Она неоднократно без уважительных причин не выходила на работу, в связи в чем был инициирован вопрос о замене назначенных ей обязательных работ лишением свободы», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
В итоге районный суд постановил неотбытую часть наказания (88 часов обязательных работ) заменить на 11 дней лишения свободы в колонии-поселении.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
"Мать-кукушка" можно было написать просто "женщина". Возбуждаете ненависть одного человека к другому. Поэтому так и живем, что никто никого не любит и не уважает.