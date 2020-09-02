Из-за компенсации за COVID-19 пензячка лишилась 500 000 рублей

02.09.2020 | 09:30

70-летняя пензячка поверила, что ей положена денежная компенсация за введение режима повышенной готовности в связи с COVID-19, и пожалела.

Пенсионерке позвонила незнакомка, рассказала о выплате в 5 200 рублей, положенной из-за пандемии, и спросила, есть ли у собеседницы карта какого-нибудь банка.

Пензячка, приятно удивленная, ответила, что карта у нее есть, и стала ждать денег.

«Под предлогом зачисления звонившая попросила продиктовать реквизиты для осуществления перевода и коды, поступившие в СМС. Заявительница так и сделала», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Незнакомка пообещала, что компенсация зачислится на следующий день. Когда срок настал, пенсионерка позвонила в банк, чтобы уточнить, пришел ли перевод, и узнала, что днем ранее с ее счета списали 519 000 рублей.

Сейчас полицейские принимают все меры к тому, чтобы установить злоумышленников.

«Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц. Прежде чем предпринять что-либо, посоветуйтесь с близкими, сослуживцами, соседями. Никому не сообщайте реквизиты банковской карты, коды и пароли. Так действуют мошенники», - напомнили пензенцам правоохранители.