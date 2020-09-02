Сетевое издание|18+|Среда|2 сен 2020|10:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Из-за компенсации за COVID-19 пензячка лишилась 500 000 рублей

Печать

70-летняя пензячка поверила, что ей положена денежная компенсация за введение режима повышенной готовности в связи с COVID-19, и пожалела.

Пенсионерке позвонила незнакомка, рассказала о выплате в 5 200 рублей, положенной из-за пандемии, и спросила, есть ли у собеседницы карта какого-нибудь банка.

Пензячка, приятно удивленная, ответила, что карта у нее есть, и стала ждать денег.

«Под предлогом зачисления звонившая попросила продиктовать реквизиты для осуществления перевода и коды, поступившие в СМС. Заявительница так и сделала», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Незнакомка пообещала, что компенсация зачислится на следующий день. Когда срок настал, пенсионерка позвонила в банк, чтобы уточнить, пришел ли перевод, и узнала, что днем ранее с ее счета списали 519 000 рублей.

Сейчас полицейские принимают все меры к тому, чтобы установить злоумышленников.

«Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц. Прежде чем предпринять что-либо, посоветуйтесь с близкими, сослуживцами, соседями. Никому не сообщайте реквизиты банковской карты, коды и пароли. Так действуют мошенники», - напомнили пензенцам правоохранители.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну и заголовок, кто писал не лучше мошеника

Гость||

Толково придумано.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте