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Криминал

В Пензе наркодилер перевязывал пакеты с марихуаной красной лентой

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На железнодорожной станции Арбеково сотрудники Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 20-летнего жителя областного центра. Они подозревали, что молодой человек причастен к распространению наркотиков, и не ошиблись.

При личном досмотре у парня изъяли мобильный телефон, в котором находилось 26 фотографий тайников с закладками. Из них сотрудники транспортной полиции изъяли 26 обмотанных красной лентой свертков с веществом растительного происхождения.

Экспертиза подтвердила, что содержимое пакетов - марихуана общим весом около 35 граммов, что является значительным размером.

Злоумышленник признал вину и рассказал, что забрал большой сверток с наркотиком в лесу в Октябрьском районе Пензы. Для дальнейшего сбыта он расфасовал содержимое на 26 закладок и разложил в тайники.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В августе в районе Переходной и Арбековского переулка толпами наркоманы закладки искали.

Имя: Гость
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