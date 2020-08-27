Хозяйственный башмаковец решил использовать украденную плитку

27.08.2020 | 15:49

200 кг металлолома и 66 тротуарных плиток исчезли из незапертого помещения в рабочем поселке Башмаково. Ориентировочная сумма ущерба составила более 4 500 рублей.

Однако похититель материальных ценностей далеко не ушел. 64-пенсионер, дом которого находился в 70 метрах от склада, сообщил о происходящем в полицию.

Сотрудники уголовного розыска и Росгвардии оперативно установили предполагаемого злоумышленника: он не торопясь ехал на мотоблоке, груженом металлом и плиткой. Когда правоохранители остановили его транспортное средство и поинтересовались, куда мужчина направляется, тот чистосердечно рассказал о своих планах.

Как выяснилось, металлические изделия 40-летний сельчанин собирался сдать в пункт приема, а вот тротуарную плитку как рачительный хозяин решил оставить себе.

«Мужчина признался в совершении преступления. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.