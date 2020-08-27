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Криминал

Хозяйственный башмаковец решил использовать украденную плитку

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200 кг металлолома и 66 тротуарных плиток исчезли из незапертого помещения в рабочем поселке Башмаково. Ориентировочная сумма ущерба составила более 4 500 рублей.

Однако похититель материальных ценностей далеко не ушел. 64-пенсионер, дом которого находился в 70 метрах от склада, сообщил о происходящем в полицию.

Сотрудники уголовного розыска и Росгвардии оперативно установили предполагаемого злоумышленника: он не торопясь ехал на мотоблоке, груженом металлом и плиткой. Когда правоохранители остановили его транспортное средство и поинтересовались, куда мужчина направляется, тот чистосердечно рассказал о своих планах.

Как выяснилось, металлические изделия 40-летний сельчанин собирался сдать в пункт приема, а вот тротуарную плитку как рачительный хозяин решил оставить себе.

«Мужчина признался в совершении преступления. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А куда дели плиточку с Московской? Там теперь как бы гранит на века.

Ну мелочь, что энтот гранит рассыпается.

Имя: Гость
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