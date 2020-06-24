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Криминал

Троим пензенцам не удалось заработать на шпионских средствах

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Три жителя Пензы оказались на скамье подсудимых за производство и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Пензенской области.

В январе этого года к горожанину обратился мужчина, пожелавший установить в операционную систему мобильного телефона программу, которая обеспечивает удаленный доступ к информации и управление аппаратом.

Пензенец стал посредником между заказчиком и исполнителем работы. Он договорился с руководителем и программистом одного из предприятий, не имеющим лицензии на производство специальных технических средств. Программист установил и настроил программное обеспечение, которое по своим параметрам и возможностям относится к категории таких изделий.

Подельники передали телефон заказчику и получили 60 тысяч рублей. Однако их действия зафиксировали сотрудники регионального управления ФСБ.

Выяснилось, что генеральный директор и программист не в первый раз выполняют подобный заказ. В декабре 2019 года по просьбе пензячки они за 15 тысяч рублей незаконно установили в квартире женщины аудиорегистратор, чтобы она могла прослушивать разговоры членов семьи.

Все трое подсудимых - посредник, директор и программист - признали свою вину. Они ходатайствовали о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа, и служители Фемиды пошли им навстречу.

«Суд назначил руководителю организации и программисту за совершение двух эпизодов преступления штраф в размере 60 тысяч рублей каждому, третьему соучастнику - 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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