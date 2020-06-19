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Криминал

Житель Пензенской области осужден в Мордовии за убийство

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Житель Пензенской области привлечен к уголовной ответственности в Мордовии. Зубово-Полянский районный суд признал мужчину виновным в убийстве.

Согласно материалам прокуратуры Республики Мордовия, преступление было совершено 14 ноября 2019 года между 19:00 и 23:00. Пензенец, находясь в квартире у знакомого, поссорился с хозяином. Он схватил нож и не менее девяти раз ударил его в область жизненно важных органов.

От полученных ранений тот скончался на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Рассмотрев его, суд назначил пензенцу наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Приговор суда в законную силу не вступил», - уточняется на сайте республиканской прокуратуры.

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