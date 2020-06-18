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Криминал

Пензенский заключенный призывал к насилию по национальному признаку

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В Пензенской области осужден 24-летний уроженец р. п. Лунино, отбывающий наказание в исправительной колонии № 5 (строгого режима). Молодого мужчину признали виновным в экстремизме.

«Находясь в заключении и имея устойчивое враждебное отношение к представителям отдельных национальностей, он разместил в публичном месте колонии надпись, призывающую к осуществлению насильственных действий в отношении неопределенной группы лиц славянского происхождения», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Автора экстремистской надписи нашли. В отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

В итоге по совокупности приговоров осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима 2 года и 2 месяца. После освобождения он на полтора года лишен права публиковать и размещать какую-либо информацию.

«Приговор вступил в законную силу», - резюмировали в УФСБ.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в отношении неопределенной группы лиц славянского происхождения
ох уж эти ребусы..

Имя: Гость
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