Пензенский заключенный призывал к насилию по национальному признаку

18.06.2020 | 10:11

В Пензенской области осужден 24-летний уроженец р. п. Лунино, отбывающий наказание в исправительной колонии № 5 (строгого режима). Молодого мужчину признали виновным в экстремизме.

«Находясь в заключении и имея устойчивое враждебное отношение к представителям отдельных национальностей, он разместил в публичном месте колонии надпись, призывающую к осуществлению насильственных действий в отношении неопределенной группы лиц славянского происхождения», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Автора экстремистской надписи нашли. В отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

В итоге по совокупности приговоров осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима 2 года и 2 месяца. После освобождения он на полтора года лишен права публиковать и размещать какую-либо информацию.

«Приговор вступил в законную силу», - резюмировали в УФСБ.