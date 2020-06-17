В Средней Елюзани пресекли деятельность «Таблиги Джамаат»

17.06.2020 | 16:12

В селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области пресекли деятельность запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом в среду, 17 июня, сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились сразу в нескольких районах, в них было задействовано более 50 сотрудников ФСБ, Росгвардии и МВД. В итоге удалось задержать лидеров и активных участников группы.

При обыске в их домах и местах конспиративных собраний нашли запрещенную литературу, а также электронные носители информации с экстремистскими материалами, средства коммуникативного общения и связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

«В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.ч. 1 и 2 ст. 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации» УК России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - пояснили в пресс-службе.