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Криминал

В Средней Елюзани пресекли деятельность «Таблиги Джамаат»

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В селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области пресекли деятельность запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом в среду, 17 июня, сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились сразу в нескольких районах, в них было задействовано более 50 сотрудников ФСБ, Росгвардии и МВД. В итоге удалось задержать лидеров и активных участников группы.

При обыске в их домах и местах конспиративных собраний нашли запрещенную литературу, а также электронные носители информации с экстремистскими материалами, средства коммуникативного общения и связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

«В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.ч. 1 и 2 ст. 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации» УК России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - пояснили в пресс-службе.

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Источник — фото и видео УФСБ РФ по области, Управления Росгвардии по области
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Гость||

Молодцы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пресекли деятельность запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».
15 марта 2017 года Министерство юстиции подало в Верховный Суд РФ иск о признании религиозной организации «Управленческого центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, запрете её деятельности и ликвидации

Гость||

Гость писал(a):

пресекли деятельность запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

15 марта 2017 года Министерство юстиции подало в Верховный Суд РФ иск о признании религиозной организации «Управленческого центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, запрете её деятельности и ликвидации

81 уголовном деле против отдельных российских свидетелей Иеговы

Имя: Гость
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