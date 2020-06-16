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Криминал

Министр Андрей Бурлаков потеряет должность в ближайшие дни

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Здание, где находится Министерство сельского хозяйства Пензенской области, лишилось большой лестницы и главного входа. Там начали глубоко копать - также как и под руководителя аграрного ведомства региона и одновременно заместителя председателя правительства. Он продолжает занимать высокую должность несмотря на то, что находится в следственном изоляторе.

В отношении Андрея Бурлакова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В процессе дополнительных прокурорских проверок выявлен целый ряд других нарушений закона. Например, предоставление министром заведомо ложных сведений об имуществе, находящемся в его собственности.

«В справках не был отражен построенный им несколько лет назад жилой дом, в котором он проживал с семьей. Дом не был зарегистрирован в органах росреестра в установленном порядке, что способствовало уклонению от уплаты налога на недвижимое имущество.

В справках о доходах министра и его первого заместителя не был указан ряд их банковских счетов.

Кроме того, выявлен ряд сделок, совершенных министром и его супругой, свидетельствующих о возможном превышении их расходов над законными источниками доходов», - сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Вадим Левин.

Кроме того, в действиях Бурлакова установлены признаки конфликта интересов. Его первый заместитель, который также находится под стражей, доводится родственником министру. Прокуратура дополнительно выяснила, что жена - тоже подчиненная мужа по работе, что незаконно.

«По результатам проверки прокурор области внес губернатору представление, где поставлен вопрос об инициировании процедуры осуществления контроля за расходами министра и членов его семьи, что в соответствии с действующим законодательством относится к исключительной компетенции высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а также о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, в том числе - увольнении министра в связи с утратой доверия», - пояснил Вадим Левин.

Андрей Бурлаков должен потерять престижную работу в ближайшие дни.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

очередной шедевер пензямской журналистики

Гость||

Находясь в СИЗО он до сих ор получает зарплату министра?!

Гость||

У насильника-министра 25 истекает срок апелляции,ждёмссс?

Гость||

пензенская журналистика все катится куда-то

Гость||

penzainform.ru писал(a):

доводится родственником министру.
так у нас семейно клановые междуусобчики это норма.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

внес губернатору представление, где поставлен вопрос об инициировании процедуры осуществления контроля за расходами министра
получается губернатор не осуществлял контроль ай яй яй.

Гость||

А что столько лет этого не знали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Прокуратура дополнительно выяснила, что жена - тоже подчиненная мужа по работе
Опаньки!!! Слепенькие глазки продрали со спанья..Кто вам ранее это мешал "дополнительно выяснить"? Назовите конкретную фамилию!

Гость||

Простите, что он потеряет в ближайшее время?

Гость||

Плохо кадры в правительстве работают и сам плохо , ну как такое допустили, родственные связи на работе , губернатор наведите порядок

Гость||

Какая журналистика? Её и не было в этом колхозе никогда. Женька Рожков один прорвался, и то по началу с эрзянского никак на русский перейти не мог.

Гость||

Так в области всё правительство коррумпировано,почему только этого посадили?Вот кто мне расскажет,чем главный правитель отличается от Бурлакова?Этот земли народные продавал,а другой бюджетные деньги растрачивает на бордюрно-плиточный бизнес и бизнес попов.В чём между ними разница?

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