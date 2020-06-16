Министр Андрей Бурлаков потеряет должность в ближайшие дни

16.06.2020 | 18:38

Здание, где находится Министерство сельского хозяйства Пензенской области, лишилось большой лестницы и главного входа. Там начали глубоко копать - также как и под руководителя аграрного ведомства региона и одновременно заместителя председателя правительства. Он продолжает занимать высокую должность несмотря на то, что находится в следственном изоляторе.

В отношении Андрея Бурлакова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В процессе дополнительных прокурорских проверок выявлен целый ряд других нарушений закона. Например, предоставление министром заведомо ложных сведений об имуществе, находящемся в его собственности.

«В справках не был отражен построенный им несколько лет назад жилой дом, в котором он проживал с семьей. Дом не был зарегистрирован в органах росреестра в установленном порядке, что способствовало уклонению от уплаты налога на недвижимое имущество.

В справках о доходах министра и его первого заместителя не был указан ряд их банковских счетов.

Кроме того, выявлен ряд сделок, совершенных министром и его супругой, свидетельствующих о возможном превышении их расходов над законными источниками доходов», - сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Вадим Левин.

Кроме того, в действиях Бурлакова установлены признаки конфликта интересов. Его первый заместитель, который также находится под стражей, доводится родственником министру. Прокуратура дополнительно выяснила, что жена - тоже подчиненная мужа по работе, что незаконно.

«По результатам проверки прокурор области внес губернатору представление, где поставлен вопрос об инициировании процедуры осуществления контроля за расходами министра и членов его семьи, что в соответствии с действующим законодательством относится к исключительной компетенции высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а также о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, в том числе - увольнении министра в связи с утратой доверия», - пояснил Вадим Левин.

Андрей Бурлаков должен потерять престижную работу в ближайшие дни.