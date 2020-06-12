Сетевое издание|18+|Пятница|12 июн 2020|15:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Пензе мошенники требовали денег от имени зампреда правительства

Печать

В четверг, 11 июня, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своих страницах в соцсетях предупредил о том, что от его имени действуют мошенники.

Он сообщил, что многим руководителям коммерческих организаций в тот день по электронной почте пришли письма якобы за его подписью. В них изложена просьба об оказании материальной поддержки в размере 90 000 рублей на оборудование для обустройства палаты неотложной помощи.

«Очень рад, что вы проявили бдительность и позвонили в мою приемную, а также по моей просьбе оперативно написали заявления в правоохранительные органы с целью выявления мошенников.

В письме, которое якобы направил я, указаны вымышленные телефон и адрес электронной почты. Подпись скопирована с одного из документов, которые я когда-либо подписывал. Кроме того, на подписи стоит печать протокольной части администрации г. Пензы (думаю, что также скопирована с одного из документов, размещенного в свободном доступе). Напомню, что я никогда не работал в администрации г. Пензы», - подчеркнул Олег Ягов.

По его словам, после массовой рассылки мошенники начали звонить в организации с тем же требованием, представляясь то самим Яговым, то его помощником.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/yagov70
0
0
0
0
 
Гость||

Да, ладно, как обычно письма разослал, только загнул, народ не выдержал и пожаловался куда следует! А теперь он на отказную, на мошенников свалить все хочет, чтоб не прижали! Расследование этого факта в любом случае тщательное проводить нужно!!! Стрючков, Савин, Ширшена, Пашков, минсельхозник и т.д. и.п тому пример! И нечего тут мошенниками прикрываться!

Гость||

Сидишь так дома , на карантине . И вдруг! Я Ягов!!! Дай мне денег!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте