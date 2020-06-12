В Пензе мошенники требовали денег от имени зампреда правительства

12.06.2020 | 14:21

В четверг, 11 июня, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своих страницах в соцсетях предупредил о том, что от его имени действуют мошенники.

Он сообщил, что многим руководителям коммерческих организаций в тот день по электронной почте пришли письма якобы за его подписью. В них изложена просьба об оказании материальной поддержки в размере 90 000 рублей на оборудование для обустройства палаты неотложной помощи.

«Очень рад, что вы проявили бдительность и позвонили в мою приемную, а также по моей просьбе оперативно написали заявления в правоохранительные органы с целью выявления мошенников.

В письме, которое якобы направил я, указаны вымышленные телефон и адрес электронной почты. Подпись скопирована с одного из документов, которые я когда-либо подписывал. Кроме того, на подписи стоит печать протокольной части администрации г. Пензы (думаю, что также скопирована с одного из документов, размещенного в свободном доступе). Напомню, что я никогда не работал в администрации г. Пензы», - подчеркнул Олег Ягов.

По его словам, после массовой рассылки мошенники начали звонить в организации с тем же требованием, представляясь то самим Яговым, то его помощником.