В Нижнеломовском районе лесничий за взятку позволил срубить сосны

11.06.2020 | 08:59

47-летний сотрудник Вадинско-Беднодемьяновского-Кудеяровского участкового лесничества предстал перед судом за злоупотребление должностными полномочиями.

Суд установил, что мужчина в феврале принял предложение своего 54-летнего знакомого, заключавшееся в том, что он не станет препятствовать тому в вырубке леса. На эти действия у приятеля разрешения не было.

Под топор черного лесоруба попало 9 сосен. Ущерб лесному фонду превысил 136 тысяч рублей.

За коррупционное преступление лесничему назначили 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, а также на год лишили права занимать должности, связанные с осуществлением лесного контроля и надзора.

Лесоруба приговорили к полутора года лишения свободы условно. Причиненный ущерб он полностью возместил.

«Изъятая у него бензопила обращена в доход государства», - добавила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.