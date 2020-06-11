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Криминал

В Нижнеломовском районе лесничий за взятку позволил срубить сосны

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47-летний сотрудник Вадинско-Беднодемьяновского-Кудеяровского участкового лесничества предстал перед судом за злоупотребление должностными полномочиями.

Суд установил, что мужчина в феврале принял предложение своего 54-летнего знакомого, заключавшееся в том, что он не станет препятствовать тому в вырубке леса. На эти действия у приятеля разрешения не было.

Под топор черного лесоруба попало 9 сосен. Ущерб лесному фонду превысил 136 тысяч рублей.

За коррупционное преступление лесничему назначили 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, а также на год лишили права занимать должности, связанные с осуществлением лесного контроля и надзора.

Лесоруба приговорили к полутора года лишения свободы условно. Причиненный ущерб он полностью возместил.

«Изъятая у него бензопила обращена в доход государства», - добавила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

КРАЖА ВЕКА!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Нижнеломовском районе лесничий за взятку позволил срубить сосны. Под топор черного лесоруба попало 9 сосен.
Правильно сделал, помог крестьянину построиться. Воры в министерстве у вас, Москвин там главный.

Гость||

кому дали взятку попы, перед тем как нагло вырубить деревья в сквере имени Лермонтова?!

Гость||

А в Золотаревке пилят сосны стоят в лесной зоне коттеджи. и где глава администрации и прокуратура.

Гость||

Гость писал(a):

А в Золотаревке пилят сосны стоят в лесной зоне коттеджи. и где глава администрации и прокуратура.
Витек, тебе же раз сказали, рот не раскрывать. Еще хочешь?

Имя: Гость
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