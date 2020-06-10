Житель Белинского района получил условку за наследство от отца

10.06.2020 | 15:00

64-летнего жителя Белинского района наказали за незаконное приобретение и хранение взрывчатого вещества.

В сентябре 2014 года мужчина в собственном доме наткнулся на сундук покойного отца. Открыв его, он увидел три металлические банки с бездымным и дымным порохом весом более 500 граммов. Сельчанин переложил их в тумбочку в той же комнате. Там они и хранились.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли находку почти через шесть лет.

Служители Фемиды приняли во внимание раскаяние мужчины в содеянном, признание им вины, преклонный возраст, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

В пресс-службе суда пояснили, что его приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в 7 месяцев.