Сетевое издание|18+|Среда|10 июн 2020|16:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Житель Белинского района получил условку за наследство от отца

Печать

64-летнего жителя Белинского района наказали за незаконное приобретение и хранение взрывчатого вещества.

В сентябре 2014 года мужчина в собственном доме наткнулся на сундук покойного отца. Открыв его, он увидел три металлические банки с бездымным и дымным порохом весом более 500 граммов. Сельчанин переложил их в тумбочку в той же комнате. Там они и хранились.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли находку почти через шесть лет.

Служители Фемиды приняли во внимание раскаяние мужчины в содеянном, признание им вины, преклонный возраст, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

В пресс-службе суда пояснили, что его приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в 7 месяцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

пипец

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте