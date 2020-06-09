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Криминал

За замечание пьяному курильщику пензенец получил битой по голове

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Глубокой ночью в понедельник, 8 июня, в правоохранительные органы поступил сигнал о драке. Выяснение отношений происходило в многоэтажном доме в районе кинотеатра «Современник».

В 2:00 на место происшествия прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны. В квартире на шестом этаже росгвардейцы увидели большую компанию. Как выяснилось, конфликт возник из-за того, что один из участников застолья неудачно выкинул окурок с балкона.

Бычок попал на стоящую у дома машину одного из жильцов. Автовладелец выразил недовольство, на которое пьяные собутыльники нанесли ему по голове несколько ударов бейсбольной битой.

«Росгвардейцы задержали двух 19-летних агрессоров и доставили их в отдел полиции. Пострадавшему автовладельцу вызвали скорую помощь, и медики госпитализировали мужчину», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Курение опасно для здоровья!

Гость||

У каждого быдла должна быть при себе бита,это сейчас мода такая ,плюс блатная романтика в головах ,результат известен.Дай бог,чтобы инвалидом не оставили .

Гость||

ТУНДРА

Гость||

Такие молодые и такие невоспитанные!Мало того,что пьют,курят так им еще и слова не скажи!Здоровья пострадавшему!

Имя: Гость
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