За замечание пьяному курильщику пензенец получил битой по голове

09.06.2020 | 09:50

Глубокой ночью в понедельник, 8 июня, в правоохранительные органы поступил сигнал о драке. Выяснение отношений происходило в многоэтажном доме в районе кинотеатра «Современник».

В 2:00 на место происшествия прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны. В квартире на шестом этаже росгвардейцы увидели большую компанию. Как выяснилось, конфликт возник из-за того, что один из участников застолья неудачно выкинул окурок с балкона.

Бычок попал на стоящую у дома машину одного из жильцов. Автовладелец выразил недовольство, на которое пьяные собутыльники нанесли ему по голове несколько ударов бейсбольной битой.

«Росгвардейцы задержали двух 19-летних агрессоров и доставили их в отдел полиции. Пострадавшему автовладельцу вызвали скорую помощь, и медики госпитализировали мужчину», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.