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Криминал

Пензенца осудили за развратные действия в отношении ребенка

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52-летний горожанин предстал перед судом за развратные действия в отношении малолетней девочки. Дело рассматривал Железнодорожный суд Пензы.

Инцидент произошел 8 декабря 2019 года. Пьяный мужчина остался в квартире вместе с 12-летней подругой внука.

«Достоверно зная, что потерпевшая не достигла четырнадцатилетнего возраста, с целью удовлетворения своих половых потребностей мужчина совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия», - сообщили в пресс-службе суда.

Свою вину пензенец признал, но посчитал, что девочка оговорила его.

Однако виновность мужчины подтвердили доказательства, которые исследовали служители Фемиды.

При вынесении приговора суд учел, что мужчина удовлетворительно характеризуется по месту жительства и положительно - по месту работы. В качестве смягчающих обстоятельств признали состояние здоровья обвиняемого, его возраст.

В действиях горожанина усмотрели рецидив преступлений и назначили ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

«Также с подсудимого в пользу законного представителя девочки в счет компенсации морального вреда взыскано 50 000 рублей», - добавили в пресс-службе суда.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В действиях горожанина усмотрели рецидив преступлений и назначили ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Это что ж за наказание то такое? В США за диск с детской порнографией дают 30 лет,а здес падлюке три с половиной года. Выйдей,убьёт и изнасилует какого нибудь дитя?

Имя: Гость
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