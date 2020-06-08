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Криминал

Пензенца шантажировали его собственными интим-фото

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Выкупить собственные фотографии пикантного характера пытался один из жителей областного центра 1994 года рождения. Неизвестные требовали от него денег за нераспространение снимков в интернет-сообществах Пензы.

«В ходе проверки было установлено, что заявитель действительно хранил в смартфоне и иногда отправлял в переписке знакомым свои фотографии интимного содержания.

Гражданин пытался договориться со злоумышленником, дважды переводил ему требуемые суммы, но в итоге понял, что свои обещания вымогатель выполнять не собирается», - пояснил начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

Тогда молодой человек обратился в полицию. Личность неизвестного устанавливается. Тем временем правоохранители советуют делиться с кем-либо своими фото и видео только в том случае, если вы не против, чтобы это увидел кто-то кроме адресата.

«Граждане, которые хранят и неконтролируемо рассылают личную информацию в социальных сетях, мессенджерах и по электронной почте, своими действиями зачастую сами привлекают злоумышленников и провоцируют их на совершение противоправный действий.

Помните: все, что попало в интернет, там остается если не навсегда, то надолго», - предупредил Михаил Чуватов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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