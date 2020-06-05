58-летний пензенец оставил умирать жестоко избитого друга-саратовца

05.06.2020 | 11:24

Житель Пензы предстанет перед саратовскими судьями по обвинению в тяжком преступлении.

По данным следствия, в начале марта 54-летний саратовец пригласил пожить у себя давнего 58-летнего приятеля из Пензы, который изредка приезжал в Саратов повидаться с родственниками. Тот согласился, и мужчины жили вместе, злоупотребляя алкоголем.

29 марта во время очередного застолья друзья поссорились. У хозяина недавно скончалась мать, и гость упрекнул его в невнимании к родительнице и отсутствии заботы. Ссора перешла в драку, и пензенец жестоко избил саратовца.

Придя в себя, он переложил раненого приятеля на кровать и покинул его квартиру. Однако мысль, что он нанес другу серьезные травмы, не давала ему покоя.

1 апреля мужчина пришел к дому приятеля и стал выведывать у местных жителей, не видели ли они своего соседа. Одной из женщин расспросы показались подозрительными, и она сообщила о происходящем участковому. Полицейский проверил жилище и обнаружил его хозяина мертвым.

Саратовские полицейские быстро установили личность злоумышленника. На предварительном следствии он признал вину и раскаялся. Его заключили под стражу.

«Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», - сообщается на сайте СУ СКР по Саратовской области.