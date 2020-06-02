Житель Шемышейки незаконно вырубил 70 сосен

02.06.2020 | 18:36

Житель Шемышейки спилил 70 сосен недалеко от деревни Ранго-Лисьма. Действовал он не в одиночку. Впрочем, рабочие, которых мужчина привлек к вырубке леса, не догадывались, что у организатора процесса нет законных прав.

«В ходе предварительного следствия подозреваемый свою вину не признал. Однако в ходе проведенных следственных и оперативно-разыскных мероприятий у данного гражданина обнаружена и изъята бензопила, которой он совершил преступление. Допрошены свидетели, указывающие на его причастность к совершению преступления, а также получены иные доказательства, подтверждающие его вину», - сообщил следователь СУ УМВД России по Пензенской области Руслан Понамарев.

За незаконную рубку деревьев, совершенную в крупном размере, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Ущерб государственному лесному фонду составил более 1 миллиона рублей.