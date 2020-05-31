В Пензе любителя-рыболова поймали на железнодорожном мосту

31.05.2020 | 12:54

В сети правоохранительных органов на транспорте угодил рыбак. Сотрудники линейной полиции задержали его на железнодорожном объекте, доступ на который гражданам запрещен.

Жертвами мужчины стали ерш и лещ, язь и карась. На суше они оказались благодаря браконьерским снастям.

«Незаконным способом (при помощи подъемника, с моста) производил вылов рыбы. Второе - как раз в местах ее нереста и миграционных путей. Всего он выловил 31 голову. По методике расчетов общий ущерб оценен в 28 200 рублей», - сообщил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

По факту незаконной ловли рыбы возбуждено уголовное дело. Мера ответственности за такое деяние - штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет. В общем, по всем статьям поступок рыбака плохой.

«Он ловил на железнодорожном объекте, кроме того еще подвергал свою жизнь опасности - мог быть сбит поездом. Стоит ли вообще рисковать и жизнью, и кошельком, и свободой для того, чтобы поймать вот сейчас там десяток рыб незаконным способом ловли? Мне кажется, и с удочкой можно так же 31 голову поймать на реке...» - высказал недоумение Сергей Гусев.