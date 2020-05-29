В Нижнеломовском районе пенсионерку до смерти избил внук

29.05.2020 | 16:28

40-летний житель Нижнеломовского района жестоко избил 87-летнюю бабушку, отказавшуюся дать ему деньги на поездку.

Агрессор нигде не работал, злоупотреблял спиртным, жил в доме пожилой родственницы и фактически был у нее на содержании.

В январе родственники поссорились. Причиной стал отказ пенсионерки дать мужчине, собравшемуся навестить знакомую, деньги на транспортные расходы.

«В ходе ссоры злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стащил сидящую на кровати бабушку на пол, схватил ее за одежду и дважды ударил головой и туловищем о пол. Затем злоумышленник нанес лежащей на полу потерпевшей не менее 22 ударов руками и ногами в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм. Виновному в ее гибели внуку назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.