Бессоновский подросток украл деньги у родного отца

22.05.2020 | 09:00

17-летний житель Бессоновки оказался на скамье подсудимых за кражу с банковского счета.

Следствие установило, что 28 декабря 2019 года подросток был в своей квартире. Он имел доступ к банковской карте своего отца и перевел с помощью мобильного телефона на свою карту 1,5 тысячи рублей. В тот же вечер он обналичил эти деньги в банкомате.

31 декабря аналогичным образом молодой человек завладел еще 1,5 тысячи рублей и обналичил их.

1 января 2020 года он гостил в доме на улице Революционной в Пензе и перевел с карты родителя на свою еще 1,3 тысячи. В общей сложности он похитил более 4 тысяч рублей и потратил их.

«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.