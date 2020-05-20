Криминал

Жительница Пензенской области зарезала агрессивного мужа

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В Пензенской области в суд направлено уголовное дело об убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В преступлении обвиняют 27-летнюю жительницу села Высокого Башмаковского района.

«По данным следствия, вечером 8 февраля 32-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой. Его супруга также в тот вечер употребляла спиртное в гостях у знакомой», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Супруги поссорились. Она высказывала недовольство тем, что муж выпивает и не помогает с домашним хозяйством. Он в ответ оскорблял жену, а затем применил насилие. Мужчина схватил ее за волосы, повалил на пол и нанес не менее девяти ударов (ногами по ногам, руками - по голове и рукам), причинив кровоподтеки и ссадины.

Женщина, испугавшись за свою жизнь и здоровье, взяла нож и дважды ранила агрессивного супруга. Один из ударов пришелся в сердце. Мужчина скончался на месте.

Его жена, осознав, что совершила, обратилась за помощью к соседке и местному фельдшеру. По факту случившегося возбудили дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство).

«В ходе следствия обвиняемая по решению суда находилась под домашним арестом. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Татьяна Махницкая.

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