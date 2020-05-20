В Пензе у гостей города обнаружили партию героина

20.05.2020 | 18:48

Найти наркотические средства в квартире даже собаке оказалось нелегко: запрещенные вещества хранились под потолком туалетной комнаты. Партию героина в город из Москвы привезли молодой человек, уроженец Таджикистана, и жительница Волгограда.

«Данные граждане прибыли в Пензу за три дня до их задержания, сняли квартиру в микрорайоне Арбеково, на которой осуществляли фасовку наркотического средства и приготовления к дальнейшему сбыту», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Всего было изъято более 80 свертков - это около 300 граммов героина. Теперь подозреваемые находятся под арестом. Им грозит по 20 лет тюрьмы.