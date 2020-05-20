В Пензе у гостей города обнаружили партию героина

Найти наркотические средства в квартире даже собаке оказалось нелегко: запрещенные вещества хранились под потолком туалетной комнаты. Партию героина в город из Москвы привезли молодой человек, уроженец Таджикистана, и жительница Волгограда.
«Данные граждане прибыли в Пензу за три дня до их задержания, сняли квартиру в микрорайоне Арбеково, на которой осуществляли фасовку наркотического средства и приготовления к дальнейшему сбыту», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.
Всего было изъято более 80 свертков - это около 300 граммов героина. Теперь подозреваемые находятся под арестом. Им грозит по 20 лет тюрьмы.
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Каждый день наркотики находят, кто же их в таком количестве употребляет?