Криминал

В Городище не получивший зарплату строитель обокрал объект

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В Городище из здания спортивной школы пропало имущество: детский мотоцикл, мужской спортивный костюм, четыре набора парфюмерии, десять сувенирных брелоков и кейс с шуруповертом.

Заявление о краже поступило в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний житель села Ломовка Лунинского района.

Полицейские выяснили, что за несколько дней до пропажи вещей мужчина в составе строительной бригады ремонтировал спортшколу. Зарплату задерживали, и он решил уволиться, а перед тем, как уйти, захватил из здания все что мог.

«Детский мотоцикл злоумышленник привез домой, а остальные вещи спрятал. Когда же он услышал, что полицейские ищут вора, он испугался и решил вернуть краденное - повесил на ручку двери здания сумку с похищенными вещами», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчина признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Ещё один российский нищий пополнит ряды зеков.

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