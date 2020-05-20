Криминал

Лопатинскую чиновницу уличили в махинациях с выплатой вдове ветерана

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве с выплатами участникам Великой Отечественной войны и их вдовам. В совершении преступления подозревают сотрудницу управления социальной защиты населения администрации Лопатинского района.

В декабре 2019 года на имя вдовы ветерана, живущей в Лопатине и нуждающейся в улучшении жилищных условий, из федерального бюджета поступило 1,3 млн руб. Средства предназначались для строительства или приобретения жилья.

«Сотрудница управления соцзащиты, которая занималась приемом и оформлением документов, ввела женщину в заблуждение и подготовила договор купли-продажи ей своей квартиры в с. Лопатино», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Вдова ветерана подписала договор, и региональное министерство труда, социальной защиты и демографии перечислило на лицевой счет злоумышленницы 1,3 млн рублей. Спустя некоторое время чиновница выкупила свою квартиру обратно. При этом 1 млн рублей она передала пожилой женщине, а оставшуюся сумму присвоила.

Нарушение закона было выявлено при проверке, проведенной сотрудниками прокуратуры. Материалы передали в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании.

«Возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Прокурор предъявит исковое заявление о взыскании в пользу потерпевшей похищенных денежных средств», - резюмировала Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Как у людей мозги до таких схем додумываются. Про совесть уж молчу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При этом 1 млн рублей она передала пожилой женщине, а оставшуюся сумму присвоила.
Судить и присудить к реальной отсидке неназванную "злоумышленницу". Никаких условных сроков. Фамилию воровки опубликовать.

Гость||

Гость писал(a):

20.05.2020 09:52|

Как у людей мозги до таких схем додумываются. Про совесть уж молчу.

Какая совесть у воровки?

Гость||

Нотариус, способствовавшая обратному выкупу, тоже должна быть наказана.

Гость||

Здесь на лицо сговор со вдовой. Она купила квартиру чиновницы, потом якобы продала ей обратно и забрала 1 миллион чистых денег. А если бы она купила квартиру за 1 300 000, кому бы она ее потом продала в этой деревне? А сейчас ее надоумили, что она мало поимела, надо было брать больше. За такую бесплатную квартиру чиновники каждый день ходят, выискивают, как бы государство не обманули. Я не знаю эту чиновницу и эту вдову. Но такие схемы стары, как мир. Вдову тоже нужно привлекать к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (за мошенничество).

Гость||

Это называется "обналичивание по обоюдному сговору"! Вдову "паровозом"сажать!

Имя: Гость
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