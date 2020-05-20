Лопатинскую чиновницу уличили в махинациях с выплатой вдове ветерана

20.05.2020 | 09:26

В Пензенской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве с выплатами участникам Великой Отечественной войны и их вдовам. В совершении преступления подозревают сотрудницу управления социальной защиты населения администрации Лопатинского района.

В декабре 2019 года на имя вдовы ветерана, живущей в Лопатине и нуждающейся в улучшении жилищных условий, из федерального бюджета поступило 1,3 млн руб. Средства предназначались для строительства или приобретения жилья.

«Сотрудница управления соцзащиты, которая занималась приемом и оформлением документов, ввела женщину в заблуждение и подготовила договор купли-продажи ей своей квартиры в с. Лопатино», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Вдова ветерана подписала договор, и региональное министерство труда, социальной защиты и демографии перечислило на лицевой счет злоумышленницы 1,3 млн рублей. Спустя некоторое время чиновница выкупила свою квартиру обратно. При этом 1 млн рублей она передала пожилой женщине, а оставшуюся сумму присвоила.

Нарушение закона было выявлено при проверке, проведенной сотрудниками прокуратуры. Материалы передали в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании.

«Возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Прокурор предъявит исковое заявление о взыскании в пользу потерпевшей похищенных денежных средств», - резюмировала Светлана Артамонова.