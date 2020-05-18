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Криминал

В Бессоновском районе выявили браконьерскую артель

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Целую браконьерскую артель выявили в Бессоновском районе в ходе совместного рейда сотрудников регионального отдела Средневолжского территориального управления Росрыболовства и Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте. Неподалеку от села Пыркино на мосту через Суру нарушители закона повадились процеживать реку сетными орудиями лова.

В пятом часу утра на разрушающемся сооружении буквально яблоку было негде упасть: порядка десятка человек огромными пауками-люльками старательно уничтожали обитателей вод, несмотря на действующий в регионе нерестовый запрет.

Госинспекторы и полицейские с ходу блокировали объект и задерживали людей, которых никто не назовет рыболовами.

Браконьеры тут же бросали незаконные снасти и пытались сделать вид, что все они просто шли мимо.

«Да ничего мы не ловили! Идем в лес, я живу рядом и хожу туда-сюда, почему нет? Выходной у меня. Вы же вот идете, я же тоже могу сказать, а вдруг это вы ловили?» - отметил мужчина.

Каждый задержанный пытался доказать свою непричастность к браконьерским орудиям. Хотя на видеозаписи отчетливо видно, что все они еще за несколько минут до этого держали снасти, использование которых попадает под 256-ю статью Уголовного кодекса и предусматривает не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

«Рыба идет на нерест, поднимается вверх по течению, ее перекрывают на ее ходах и путях икромета. Очень существенно отражается на водных биологических ресурсах Пензенской области», - сообщил госинспектор регионального отдела Средневолжского ТУ Росрыболовства Алексей Сурцуков.

Всего за несколько часов деятельности такой «бригады» уничтожены сотни обитателей вод, которые могли дать потомство и сделать богатой главную реку региона. Но люди идут на все ради собственной наживы, не щадят даже малька и редкие виды.

«Карась, лещи, сазан, судачки мелкие, подустик - он вообще краснокнижник», - пояснил участник рейда.

Всех нарушителей, пойманных с поличным, ждет не только штраф, им придется возместить еще и ущерб, нанесенный природе. За каждую загубленную рыбу браконьеры заплатят в двойном размере, поскольку свои преступные действия совершали в нерестовый период. Более того, пыркинские приключения могут закончиться на скамье подсудимых.

Мост, как и другие точки, посещаемые любителями незаконного лова, возьмут на особый контроль.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

рыбнадзорам и полицаям надо было по учиться у рыбаков как правильно люльку вытаскивать а не улыбаться

Гость||

Просто одни браконьеры разогнали других браконьеров,так как они это делают по закону.

Гость||

Как можно штрафом возместить ущерб? Деньги в реку и расположится рыбка? Дебилы заполонили всю Россию. Раньше наши деды ловили рыбу кому сколько надо и без ущерба фауне,а сейчас?

Имя: Гость
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