Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 мая 2020|19:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |

Криминал

За краденое спиртное пензяк может отсидеть до двух лет

Печать

Дорого может обойтись вечеринка, которую устроил житель Пензы 1984 года рождения. Идея незаконно накрыть богатый стол у него появилась спонтанно.

«Зайдя в магазин, мужчина взял продуктовую тележку и начал выбирать продукты. Когда он проходил мимо витрины с алкоголем, ему захотелось употребить спиртные напитки. Денег на покупку алкоголя у него не оказалось», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД РФ по г. Пензе Алена Спирина.

Но это мужчину не остановило. Он сложил понравившиеся бутылки в пакет, поместил в корзину и прикрыл его другими товарами.

«На кассе подозреваемый заплатил только за продукты питания, а пакет с алкоголем оставался в тележке. По аналогичной схеме мужчина совершил еще одну кражу из того же магазина. Похищенный алкоголь мужчина употребил вместе со своим знакомым», - дополнила свой рассказ Алена Спирина.

Общая стоимость спиртного составила более 7 тысяч рублей. Теперь инициатору вечеринки грозит до двух лет лишения свободы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте