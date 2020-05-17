За краденое спиртное пензяк может отсидеть до двух лет

Дорого может обойтись вечеринка, которую устроил житель Пензы 1984 года рождения. Идея незаконно накрыть богатый стол у него появилась спонтанно.
«Зайдя в магазин, мужчина взял продуктовую тележку и начал выбирать продукты. Когда он проходил мимо витрины с алкоголем, ему захотелось употребить спиртные напитки. Денег на покупку алкоголя у него не оказалось», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД РФ по г. Пензе Алена Спирина.
Но это мужчину не остановило. Он сложил понравившиеся бутылки в пакет, поместил в корзину и прикрыл его другими товарами.
«На кассе подозреваемый заплатил только за продукты питания, а пакет с алкоголем оставался в тележке. По аналогичной схеме мужчина совершил еще одну кражу из того же магазина. Похищенный алкоголь мужчина употребил вместе со своим знакомым», - дополнила свой рассказ Алена Спирина.
Общая стоимость спиртного составила более 7 тысяч рублей. Теперь инициатору вечеринки грозит до двух лет лишения свободы.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.