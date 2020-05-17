За краденое спиртное пензяк может отсидеть до двух лет

17.05.2020 | 18:52

Дорого может обойтись вечеринка, которую устроил житель Пензы 1984 года рождения. Идея незаконно накрыть богатый стол у него появилась спонтанно.

«Зайдя в магазин, мужчина взял продуктовую тележку и начал выбирать продукты. Когда он проходил мимо витрины с алкоголем, ему захотелось употребить спиртные напитки. Денег на покупку алкоголя у него не оказалось», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД РФ по г. Пензе Алена Спирина.

Но это мужчину не остановило. Он сложил понравившиеся бутылки в пакет, поместил в корзину и прикрыл его другими товарами.

«На кассе подозреваемый заплатил только за продукты питания, а пакет с алкоголем оставался в тележке. По аналогичной схеме мужчина совершил еще одну кражу из того же магазина. Похищенный алкоголь мужчина употребил вместе со своим знакомым», - дополнила свой рассказ Алена Спирина.

Общая стоимость спиртного составила более 7 тысяч рублей. Теперь инициатору вечеринки грозит до двух лет лишения свободы.