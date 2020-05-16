Криминал

Жительница Пензы отдала 100 тысяч, чтобы получить столько же

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Нехорошая кредитная история произошла с 30-летней жительницей Пензы. Она хотела получить заем в размере 100 тысяч рублей и оставила заявку на одном из сайтов в интернете.

Вскоре женщине позвонил неизвестный, представился менеджером и сказал, что заявка одобрена. Нужно лишь выполнить транзакцию 4,5 тысячи рублей, чтобы активировать внутренний счет, который якобы уже открыт для гражданки. Та все сделала, а позже ей сообщили, что операция не прошла, и предложили отправить деньги наличными.

«Сказали, что их привезет курьер из Москвы, а за его услуги и страховку нужно заплатить 30 тысяч рублей. Гражданка согласилась и эту сумму тоже перевела», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Денег оказалось мало. В следующий раз женщине сообщили, что инкассация отказывается от перевозки, но деньги уже зачислены на ее внутренний счет и скоро она все получит.

«Убедившись в доверчивости гражданки, злоумышленники продолжили ее обманывать. Девушке звонили и говорили, что не могут отправить сумму кредита на счет банковской карты, и предлагали срочно сделать перевод, чтобы разблокировать доступ. Мошенники утверждали, что нужно успеть за 30 секунд получить код по СМС и сообщить его звонившим», - добавила Ольга Евдокимова.

Горожанка проделала операции несколько раз, игнорируя предупреждения в СМС, что полученные таким образом коды ни в коем случае нельзя сообщать посторонним.

В итоге за три дня пензячка перевела мошенникам около 100 тысяч рублей - столько же она пыталась получить в банке.

«Обманщики пользуются тем, что потенциальные жертвы готовы выполнить практически любые условия, чтобы получить взаймы. Если на сайтах в интернете вы начнете оставлять заявки на получение кредита, будьте готовы к тому, что в 99% случаев вам позвонят мошенники», - предупредила Ольга Евдокимова.

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Гость||

Вот ЛОШАРА! А 30 лет и ума нет. Такую жену Ваньке дураку из сказки только или нашему местному ЛОШАРЕ.

Гость||

Каждый день пишут о таких приду...ках. И все равно наступают на те же грабли.

Имя: Гость
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