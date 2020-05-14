В Колышлейском районе подростка избили деревянной палкой

14.05.2020 | 13:32

17-летнего жителя Колышлейского района подозревают в грабеже, совершенном с применением насилия.

Следствие установило, что вечером 26 апреля молодой человек в своей квартире несколько раз ударил знакомого ровесника деревянной палкой по ноге. После этого агрессор забрал у жертвы мобильный телефон стоимостью более 7 000 рублей.

У приятеля образовались кровоподтеки. Насилие квалифицировали как не опасное для жизни или здоровья.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.