55-летняя пензячка лишилась более миллиона рублей, желая заработать

14.05.2020 | 20:00

Более миллиона рублей лишилась 55-летняя жительница Пензы в надежде заработать легкие деньги. В интернете ей попалось объявление торговой платформы с названием крупной российской газодобывающей компании, обещающее солидный доход.

Когда женщина перешла по ссылке и оставила на сайте свои данные, ей позвонила неизвестная и сказала, что после регистрации клиенту предоставляется персональный аналитик, который поможет разобраться со всеми хитростями биржевых торгов.

«Этот человек на протяжении полутора месяцев общался с заявительницей по видеосвязи. Следуя его инструкциям, она перевела средства со своей банковской карты», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

По указанию «финансового аналитика» женщина распределила деньги по разным электронным кошелькам.

«Когда уже перевела неизвестным лицам несколько сотен тысяч рублей, на ее электронный кошелек поступили 35 тысяч рублей. Эти деньги ей перечислили под видом выплаты процентов от успешной сделки на биржевой платформе. На гражданку этот факт подействовал вдохновляюще», - пояснила Ольга Евдокимова.

Желая заработать еще большую сумму, она отправилась в банк, где оформила кредит на 800 тысяч рублей, часть из которых снова перевела незнакомцам.

Спустя несколько недель женщина решила вывести свои деньги. Однако сделать это ей не удалось: счет оказался заморожен. На тот момент пензячка уже перечислила злоумышленникам 1 миллион 141 тысячу рублей. Теперь вернуть ей деньги пытаются полицейские.