В Пензе наркодилеров задержали уже после трех месяцев деятельности

10.05.2020 | 18:56

Марихуана, ЛСД, амфетамин, мефедрон - такой ассортимент запрещенных веществ предлагали своим клиентам двое мужчин в Пензе. Оба они задержаны.

«Гражданин 1992 года рождения являлся администратором интернет-магазина по продаже наркотических средств. В его компетенцию входила координация деятельности розничных закладчиков, урегулирование спорных вопросов с потребителями наркотических средств и распределение финансовых потоков», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Второй задержанный, 1983 года рождения, занимался продажей дурманящих веществ.

«В его обязанности входило забирать оптовые партии наркотических средств, расфасовывать на более мелкие и делать закладки на территории Пензенской области для дальнейшего сбыта наркопотребителям», - добавил Алексей Власов.

Теперь и тот и другой находятся в следственном изоляторе. Кстати, незаконным бизнесом они занимались всего три месяца.