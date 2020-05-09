Пензячка лишилась денег после праздника по поводу рождения внука

09.05.2020 | 13:49

49-летняя жительница Пензы решила отметить рождение внука широким застольем. Она пригласила в квартиру на улице Ладожской знакомых и устроила праздник. А на следующий день на мобильный телефон женщины поступило сообщение, что с ее банковской карты списано 37 тысяч рублей.

Женщина заглянула в шкаф, где хранила карту, но не нашла ее. Пензячка позвонила в полицию, и в квартиру прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили обстоятельства произошедшего. Как оказалось, во время празднования закончилось спиртное. Хозяйка попросила свою 34-летнюю гостью сходить за алкоголем и сигаретами, дала ей свою карту и написала на листочке код.

Женщина вернулась с покупками, отдала карту хозяйке, а листок с кодом порвала. Та спрятала карту в шкаф в комнате, а застолье продолжилось на кухне. Ближе к вечеру гостья под предлогом важного звонка вышла из кухни и украла карту, а через четверть часа распрощалась и покинула квартиру. Потом она в магазине через банкомат сняла 37 тысяч рублей и потратила их.

Как выяснили сотрудники полиции, ранее злоумышленница уже была судима. Ее задержали, она призналась в краже. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.