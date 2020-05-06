В Пензенской области заключенный пропагандировал терроризм

06.05.2020 | 11:17

В лечебно-исправительном учреждение № 6 сотрудники двух ведомств - УФСБ и УФСИН Пензенской области - пресекли пропаганду терроризма.

Ее вел 38-летний уроженец Республики Таджикистан, осужденный в ноябре 2016 года. Мужчина, находясь в заключении, на своем мобильном телефоне демонстрировал другим осужденным видеоролики о запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФСБ, записи содержали лингвистические и психологические признаки пропаганды терроризма.

В итоге мужчина вновь оказался на скамье подсудимых. Он осужден за публичные призывы осужденных колонии к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

Суд приговорил виновного к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы. К этому сроку присоединена неотбытая часть наказания. В итоге он проведет в колонии строгого режима 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.

Это не первый случай, когда в колониях Пензенской области фиксируется пропаганда терроризма. Аналогичное преступление было пресечено в 2019 году в ИК № 1. В учреждении строгого режима терроризм пропагандировали убийца и наркодилер.