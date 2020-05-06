В Пензе клиенты вывели полицейских на наркоторговца

06.05.2020 | 19:48

На след наркоторговца полицейских вывели его клиенты. Их стражи порядка остановили в Октябрьском районе Пензы.

«Были задержаны двое молодых людей, у которых в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое средство (марихуана) в значительном размере», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Они рассказали, где раздобыли запрещенные вещества. Продавцом оказался мужчина 1971 года рождения.

«Наркотиком я не считаю. Хранил для себя», - рассказал подозреваемый.

Однако сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков усомнились в его доводах. Догадки подтвердили и результаты обыска, произведенного по месту жительства подозреваемого.

«Было обнаружено более 150 расфасованных пакетов с наркотическим средством (марихуаной), приготовленных к сбыту. Общий вес изъятого наркотического средства составил более 5,5 килограмма», - пояснил Алексей Стяжков.

Кроме того, было найдено столько же семян конопли, следовательно, продавец сам производил дурманящее средство. Санкция - до 15 лет тюрьмы.