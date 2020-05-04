Срок содержания под стражей Вениамина Бочкарева продлен

04.05.2020 | 14:00

В 2019 году Пензенский областной суд признал бывшего генерального директора агентства ипотечного кредитования Вениамина Бочкарева виновным, в частности, в превышении должностных полномочий. Мужчина должен был провести два с половиной года в колонии общего режима. Приговор даже вступил в законную силу.

Но теперь стало известно, что Первый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Саратове, отменил обвинительный вердикт. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Изначально дело Вениамина Бочкарева рассматривал Ленинский районный суд, он и вынес приговор. Впоследствии решение обжаловалось в апелляционной инстанции, но осталось без изменений.

Суть истории в следующем. Агентство ипотечного кредитования Пензенской области реализовывало на территории региона государственные жилищные программы. Речь идет о 2014-2015 годах. Потом прокуроры говорили о ряде нарушений.

«Генеральный директор Бочкарев использовал часть бюджетных инвестиций, более 56 млн рублей, не по целевому назначению. В результате не были предоставлены займы более 30 семьям на сумму свыше 19 млн рублей, не произведена оплата строительной организации за выполнение работы в интересах участников подпрограммы в размере более 454 тысяч рублей. Своими действиями Бочкарев существенно нарушил права граждан, общества и государства, что повлекло сбой в работе агентства и реализации программ», - рассказала прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Катерина Майорова.

Самым известным эпизодом истории стало расселение частного сектора на улице Либерсона, когда здесь велось строительство моста. В результате действий несколько человек остались без новых квартир, а их дома были снесены.

«Свою вину в совершении преступлений Бочкарев не признал, однако его причастность к их совершению доказана материалами дела», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В настоящий момент срок содержания под стражей Вениамину Бочкареву продлен до июля 2020-го. По имеющейся информации, дело будет передано на новое рассмотрение в Пензу. Текст определения на сайте Первого кассационного суда пока не опубликован.