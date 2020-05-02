Криминал

В Пензе застолье на съемной квартире закончилось кровопролитием

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41-летнему жителю Каменского района грозит до 10 лет лишения свободы: он ранил ножом соседа по съемной квартире.

Мужчина не раз был судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Он освободился из мест лишения свободы в 2013 году.

В последнее время уголовник снимал комнату в квартире на улице Суворова в Пензе, в другой проживали трое молодых людей. Они нередко устраивали совместные застолья.

Днем 14 апреля все четверо вновь пили спиртное. Когда оно закончилось, рецидивист с одним из соседей сходили в магазин и купили еще две бутылки водки.

Дома возлияния продолжились. Вскоре между соседями, ходившими за добавкой, разгорелась словесная перепалка, а затем они начали бороться.

Агрессор схватил лежавший на стуле нож и ударил соперника в живот. Третий жилец квартиры выхватил у него оружие, позвонил в полицию и вызвал скорую помощь.

Впоследствии злоумышленник не смог объяснить причину своего поведения (по его словам, он был слишком пьян), но признал свою вину и раскаялся. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото 58.мвд.рф
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