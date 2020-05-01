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Криминал

В Пензенском районе мужчина вовлек подростка в преступление

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В деревне Марьевке (Пензенский район) из сарая и дома на улице Речной были украдены ведра, трубы, инструменты и даже чугунная плита.

Преступление произошло 4 апреля, правоохранители оперативно установили подозреваемых. Ими оказались 32-летний мужчина и молодой человек, которому на тот момент еще не исполнилось 18 лет.

Как установило следствие, мужчина предложил несовершеннолетнему приятелю унести из незнакомого дома вещи, продать и поделить деньги. Тот согласился, а теперь оба стали фигурантами уголовного дела.

Подельникам инкриминируется кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, а старшему - еще и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Подозреваемые сознались, что сдали похищенные вещи в пункт приема металлолома. Точная стоимость имущества определяется.

«Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, идет закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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