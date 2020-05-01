Мошенник обманул голодного пензенца на почти 11 тысяч рублей

01.05.2020 | 19:36

Спрос рождает новые способы мошенничества. Связаны они с дистанционной доставкой товаров и услуг через интернет. От действий злоумышленников пострадал 32-летний житель Пензы, хотевший заказать обед стоимостью 760 рублей. В результате остался и без еды, и без денег.

«В ходе переписки на сайте неизвестный предоставил номер банковской карты для оплаты заказа. Заявитель перевел указанную сумму, однако незнакомец сообщил, что средства не поступили, и предложил повторить платеж», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Пензенец согласился. А потом еще раз. И еще. В результате несостоявшийся обед обошелся ему почти в 11 тысяч рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к преступлению», - отметила Ольга Евдокимова.

Чтобы избежать подобных случаев, пензенцам рекомендуют заказывать товары и услуги только с оплатой при доставке курьером.