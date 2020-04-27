Житель Козловки ответит за заражение подростка ВИЧ-инфекцией

27.04.2020 | 11:50

25-летний житель села Козловка обвиняется в четырех преступлениях. Ранее молодой мужчина не был судим.

Первый раз злоумышленник нарушил закон в середине августа 2019 года. Он вступил в половые отношения с девушкой, которой на тот момент не было 16 лет. О ее возрасте сельчанин знал. Также с 2018 года мужчине было известно и о своем положительном ВИЧ-статусе, однако никаких мер к тому, чтобы обезопасить партнера, он не принял.

В результате девушка заразилась смертельно опасной болезнью.

В конце сентября 2019 года обвиняемый попросил односельчанина отвезти его в Пензу, но услышал отказ.

Мужчины для разговора остановились в яблоневом саду в селе Азрапино Шемышейского района. Разгорелся конфликт, и обвиняемый ударил оппонента кулаком и ногами по лицу. Тот упал на землю.

На этом агрессор не остановился. Он нашел нож в бардачке автомобиля пострадавшего и четыре раза ударил им поверженного обидчика. От полученных ран жертва скончалась на месте.

У преступления был свидетель, знакомый злоумышленника. Он помог оттащить труп вглубь сада. Затем агрессор сел за руль автомобиля убитого и скрылся. На угнанной машине он поехал в Пензу, а позже на ней же отправился к родственникам в Саратовскую область.

Тело убитого обнаружили местные жители, решившие набрать яблок в саду, они вызвали полицию.

Правоохранители приступили к поискам злоумышленника, нашли его в течение нескольких дней и допросили. Сначала сельчанин признался в совершении преступлений, а после отказался от своих показаний.

«По уголовному делу потерпевшим заявлены иски о возмещении материального ущерба и морального вреда. После утверждения обвинительного заключения дело направлено для рассмотрения в районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.