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Криминал

Житель Козловки ответит за заражение подростка ВИЧ-инфекцией

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25-летний житель села Козловка обвиняется в четырех преступлениях. Ранее молодой мужчина не был судим.

Первый раз злоумышленник нарушил закон в середине августа 2019 года. Он вступил в половые отношения с девушкой, которой на тот момент не было 16 лет. О ее возрасте сельчанин знал. Также с 2018 года мужчине было известно и о своем положительном ВИЧ-статусе, однако никаких мер к тому, чтобы обезопасить партнера, он не принял.

В результате девушка заразилась смертельно опасной болезнью.

В конце сентября 2019 года обвиняемый попросил односельчанина отвезти его в Пензу, но услышал отказ.

Мужчины для разговора остановились в яблоневом саду в селе Азрапино Шемышейского района. Разгорелся конфликт, и обвиняемый ударил оппонента кулаком и ногами по лицу. Тот упал на землю.

На этом агрессор не остановился. Он нашел нож в бардачке автомобиля пострадавшего и четыре раза ударил им поверженного обидчика. От полученных ран жертва скончалась на месте.

У преступления был свидетель, знакомый злоумышленника. Он помог оттащить труп вглубь сада. Затем агрессор сел за руль автомобиля убитого и скрылся. На угнанной машине он поехал в Пензу, а позже на ней же отправился к родственникам в Саратовскую область.

Тело убитого обнаружили местные жители, решившие набрать яблок в саду, они вызвали полицию.

Правоохранители приступили к поискам злоумышленника, нашли его в течение нескольких дней и допросили. Сначала сельчанин признался в совершении преступлений, а после отказался от своих показаний.

«По уголовному делу потерпевшим заявлены иски о возмещении материального ущерба и морального вреда. После утверждения обвинительного заключения дело направлено для рассмотрения в районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

Ковиидиоты скоро такими же станут. Терять нечего будет!

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МАРГИНАЛ.

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А девушка в 16 лет чем думала???

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девушка в 16?))

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Наркоман проклятый. В топку его, а не на нары. Кормить ещё эту тварь в тюрьме.

Гость||

Год условно ему, ведь как сказал мозаичный - главное не тяжесть наказания а его неотвратимость

Гость||

Козловка. Это Лопатинский район?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в середине августа 2019 года. Он вступил в половые отношения с девушкой, которой на тот момент не было 16 лет
penzainform.ru писал(a):
В конце сентября 2019 года обвиняемый попросил односельчанина
Правохранители, у вас совесть есть? В августе он с девчонкой совершил преступление и гулял на свободе? Дождались когда он в сентябре совершил убийство! Большой вопрос: почему уголовник разгуливал на свободе, кто-нить из полиции понёс за бездействие наказание (выговор, если он был-не в счёт)?

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