В Пензе хозяина наркопритона приговорили к лишению свободы

12.04.2020 | 15:28

Превратил квартиру в наркопритон и ответил за это перед законом. Свое жилье на улице Кижеватова предоставлял зависимым людям сорокалетний нигде не работающий мужчина.

«Сам осужденный также является наркопотребителем. В ходе следствия было установлено, что по данному адресу употреблялось такое наркотическое вещество как дезоморфин, который они изготавливали у себя по месту проживания», - рассказал помощник прокурора Первомайского района Ренат Баргаев.

За аналогичное преступление мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год четыре месяца.