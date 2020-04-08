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Криминал | Зареченцам грозит до 20 лет заключения за распространение наркотиков

08.04.2020|19:20
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Сначала в поле зрения пензенской полиции попали пятеро наркозависимых граждан, а в ходе анализа содержимого их телефонов сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков стало известно о противоправной деятельности двух жителей Заречного, 1996 года рождения.

«Устроились в интернет-магазин, найдя его на одном из сайтов в сети Интернет. Оплатили залог (5 000 рублей), после чего нам давали оптовые клады с наркотиками, которые мы фасовали и раскладывали на более мелкие партии», - рассказал задержанный.

В основном зареченцы делали тайники на территории Пензы - в лесопосадках, расположенных в городской черте. Задержали молодых людей с поличным в тот момент, когда они забирали очередную оптовую закладку.

«В ходе личного досмотра были изъяты наркотические средства в крупном размере. В ходе досмотра автотранспорта, на котором они передвигались, также были изъяты наркотические средства, предназначенные для сбыта на территории Пензенской области», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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Гость|08.04.2020 20:27|

Почему не ведётся отсрел этих душегубов?

Гость|08.04.2020 20:29|

Заварить нужно ворота на 20 лет. Чтобы эта зараза в Пензу не перло.

Гость|08.04.2020 20:31|

Шакалы зареченские.

Имя: Гость
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