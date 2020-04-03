03.04.2020 | 08:09

В Белинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели 31-летней женщины. Причастным к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), считают ее 34-летнего мужа.

Инцидент произошел ночью 23 марта в селе Аргамаково. Супруги поссорились на почве ревности. Мужчина ударил женщину по лицу. Та упала. После этого он нанес удар ногой ей в живот.

«От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте через непродолжительное время. Осознав произошедшее, мужчина вызвал скорую медицинскую помощь», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Мужчину задержали, ему уже предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил его под стражу. Сейчас следователи уточняют обстоятельства случившегося и закрепляют доказательственную базу.

«Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», подытожила Евгения Воеводина.

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