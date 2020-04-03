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Криминал | В Белинском районе 31-летняя женщина погибла после ударов мужа

03.04.2020|08:09
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В Белинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели 31-летней женщины. Причастным к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), считают ее 34-летнего мужа.

Инцидент произошел ночью 23 марта в селе Аргамаково. Супруги поссорились на почве ревности. Мужчина ударил женщину по лицу. Та упала. После этого он нанес удар ногой ей в живот.

«От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте через непродолжительное время. Осознав произошедшее, мужчина вызвал скорую медицинскую помощь», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Мужчину задержали, ему уже предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил его под стражу. Сейчас следователи уточняют обстоятельства случившегося и закрепляют доказательственную базу.

«Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», подытожила Евгения Воеводина.

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Гость|03.04.2020 08:26|

Ужас!

Гость|03.04.2020 08:29|

Что поделать, судьба. Каждому своё

Гость|03.04.2020 08:35|

зачем бить то? развелись бы и дело с концом. все дивы здоровы остались бы.

Гость|03.04.2020 08:40|

Судя по ежедневным зверствам ,нравственностью и человеколюбием наш народ наделен слабо.Вся надежда на субботний облет Серафимом окрестных угодий,ситуация обязана коренным образом измениться и с вирусом, и с жестокостью замечательных граждан.

Гость|03.04.2020 08:43|

да да завтра облет и все нормализуется

Гость|03.04.2020 08:44|

Свят свят свят! На всё воля Божья! Чтоб он из самолета выпал

Гость|03.04.2020 08:57|

Чем дольше будем сидеть дома, тем больше будет волна домашнего насилия.

Имя: Гость
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