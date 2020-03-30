30.03.2020 | 09:40

В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении пензенского водителя. 49-летний мужчина подозревается в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

«Следствием установлено, что житель Пензенской области, управляя грузовым автомобилем, двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением и был остановлен сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Сасовский», - сообщается на сайте СУ СК РФ по Рязанской области.

Чтобы избежать наказания за нарушение, мужчина предложил сотруднику 3 000 рублей, попросив не составлять протокол об административном правонарушении.

Представитель власти отказался от денег и сообщил о случившемся в дежурную часть. Таким образом, правонарушитель не смог довести до конца свой преступный умысел.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировали в СУ СК РФ.

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